Calciomercato Juventus, rottura e tradimento: lo vogliono i “rivali”

Calciomercato Juventus, il futuro del bomber potrebbe addirittura finire nelle mani delle “rivali” del campionato.

Calciomercato Juventus, il futuro di uno degli obiettivi dell’attacco bianconero potrebbe continuare in Inghilterra ma non all’Arsenal ovviamente, dove proprio con il mister Arteta, Aubameyang sembra non avere più rapporti idilliaci. Sarebbe infatti in una lotta di nomi per gennaio. Come conferma il ‘Daily Star’ sarebbero ben quattro i nomi candidati a diventare nuovi giocatori del Manchester United. Il primo è quello del brasiliano ed ex Liverpool, Coutinho che potrebbe lasciare il Barcellona per ritornare in Inghilterra. Ma in attacco spicca, clamorosamente, anche l’attaccante dell’Arsenal.

Aubameyang verso il Manchester United già a gennaio

Come sappiamo, il nome del bomber è circolato molto da vicino negli ambienti bianconeri, tanto da credere che sia stato uno dei più gettonati nelle ultime settimane, anche per via del costo relativamente accessibile con cui sarebbe giunto. Ma stando alle ultime indiscrezioni, il giocatore piacerebbe anche ai Red Devils ceh l’avrebbero messo in lista per un possibile acquisto già nel mercato di gennaio.

Ora la palla passa, direttamente, al giocatore che avrà l’ultima parola sul suo futuro, con la piena consapevolezza di avere ancora mercato nonostante tutto. Il suo futuro all’Arsenal sembra però compromesso e difficilmente rimarrà a Londra fino alla fine della stagione. Si aspettano sorprese sul fronte attaccante e intanto la Juventus potrebbe fare diversi colpi a sorpresa.