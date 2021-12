Calciomercato Juventus, addio istantaneo | Bomba dalla Francia

Calciomercato Juventus, un occasione dalla Francia potrebbe scuotere il campionato italiano con l’arrivo del difensore.

Calciomercato Juventus, la società bianconera ha qualche asso nella manica per la stagione in corso. Ora con l’apertura della finestra invernale sono tante le possibili occasioni da sfruttare, tra queste, in difesa, spicca il nome del francese Kamara che andrebbe in scadenza di contratto con il Marisiglia e che non intende rinnovare proprio con la squadra francese. Giocatore giovane che piacerebbe anche ai rivali di Serie A, la Roma.

Kamara possibile colpo per gennaio

Il francese che andrà in scadenza con il Marsiglia e che non intende prolungare il proprio contratto con i francesi, andrà in scadenza e se, i bianconeri, così come la Roma di Mou, volessero già prelevarlo in questa sessione, la cifra richiesta sarebbe di 20 milioni di euro.

Proprio dalla Franca, esattamente dall’Equipe, annunciano di come questa situazione del contratto stia bloccando il Marsigilia, ostacolando possibili colpi in entrata. Sembra quasi certificato, dunque, che i francesi si potrebbero liberare del difensore già in questa sessione invernale, così da raggiungere un tesoretto importante da reinvestire sul mercato. In caso contrario, bisognerà aspettare l’assalto estivo riuscendo nell’impresa di prenderlo a zero.