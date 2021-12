Calciomercato Juventus, assist Klopp | Colpaccio low cost

Il 2021 sta per chiudersi con tante voci di calciomercato che riguardano la Juventus, sia per gli acquisti che per le cessioni.

In particolar modo sembra esserci all’orizzonte una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda l’attacco. Perché si è parlato finora del possibile arrivo di un nuovo centravanti in grado di concretizzare il gioco bianconero e garantire un alto numero di reti. Ma non si era mai parlato della possibilità che l’attuale centravanti della Juventus Alvaro Morata potesse cambiare aria già a gennaio. E invece il Barcellona si è fatto avanti per garantire un rinforzo a Xavi e il calciatore sarebbe felice di accettare la corte dei blaugrana per far ritorno nella Liga. Uno scenario all’orizzonte dunque che, se dovesse concretizzarsi, porterebbe la Juve ad accelerare sull’arrivo di un nuovo numero nove. Difficilmente il club torinese lascerà partire il giocatore prima di essersi garantito una alternativa, considerando anche il fitto calendario del mese di gennaio, con tanti big match all’orizzonte.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole un bomber: Origi o Icardi nel mirino

Per lasciar partire Morata dunque la Juve dovrà prima chiudere per un altro bomber. E come sottolinea la Gazzetta dello Sport il club non è convinto di uno scambio con Depay, che oltre ad avere un ingaggio pesante ma anche delle caratteristiche non proprie di un vero centravanti. Allegri vorrebbe avere a disposizione un altro tipo di attaccante, più fisico e con il fiuto del gol. Il quotidiano sottolinea come nel mirino dei bianconeri potrebbe esserci Divock Origi, belga del Liverpool. Tuttavia non si escludono nemmeno altre piste, che portano al ritorno in Italia di Mauro Icardi dal Psg o quello di Edinson Cavani, in uscita dal Manchester United.