Juventus, c’è il Napoli all’orizzonte | Altra tegola per Spalletti

La Juventus ieri ha ripreso ad allenarsi in vista del prossimo appuntamento che l’attende, il big match contro il Napoli di Spalletti.

Grande attesa per il ritorno in campo dopo la sosta natalizia per una serie A che in questi giorni si sta trovando a dover fare i conti con la risalita dei contagi da Covid-19. Una impennata che ha portato il governo a decidere di limitare al 50% la capienza negli stadi. Il problema legato all’epidemia coinvolge però direttamente anche i club, che continuano a monitorare i loro giocatori con la speranza che non risultino positivi. In casa Napoli Fabian Ruiz e Insigne hanno superato il problema e saranno a disposizione del loro allenatore Luciano Spalletti. Che però dopo Osihmen (positivo e rimasto in Nigeria) deve fare i conti con un’altra tegola caduta sulla sua squadra.

Juventus, il Napoli deve fare a meno anche di Elmas

Proprio ieri sera infatti è arrivata la notizia di un altro giocatore positivo in casa Napoli. Altra tegola per Luciano Spalletti in questo periodo, nel quale si è trovato a dover fronteggiare diverse assenze.

Il club partenopeo ha infatti annunciato la positività di un calciatore della sua rosa. “Eljif Elmas è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in Italia. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio” si legge su Twitter.