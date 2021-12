Juventus, ultim’ora ufficiale: due nuovi positivi al covid

Juventus, ultim’ora ufficiale: ci sono due nuovi positivi al Covid. Ecco le notizie che arrivano dalla Continassa proprio in questi minuti

Ultim’ora ufficiale: un nuovo problema per Massimiliano Allegri. Con la speranza che non ci possa essere nessun focolaio dentro la squadra bianconera che ha cominciato a preparare i primi impegni del prossimo anno.

Problemi che comunque hanno tutte le squadre, visto che oggi anche l’Inter ha comunicato tre casi Covid all’interno della squadra. Ma questo è un problema che non riguarda la Juventus, che deve comunque guardare a quelli che arrivano da dentro la propria rosa. Insomma, un momento assai delicato.

LEGGI ANCHE: A serio rischio per Inter-Juventus | Ufficiale: tre nuovi positivi al Covid

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Ramsey ai saluti: spunta la data dell’addio

Juventus, ecco i positivi

“Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Carlo Pinsoglio e Arthur. I suddetti calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore”.

Questa la nota apparsa sul sito ufficiale della società bianconera alcuni minuti fa. Come detto si spera solamente che non si possa allargare il focolaio anche se, contatti con gli altri tesserati, non ce ne dovrebbero essere stati. Vedremo lo sviluppo della situazione.