Calciomercato Juventus, Ramsey silurato: il dettaglio che blocca tutto

Calciomercato Juventus, la situazione attorno a Ramsey si fa sempre più calda. Ecco il dettaglio che potrebbe bloccare tutto

La partenza di Ramsey – o almeno questa è la speranza della dirigenza bianconera – è sempre più vicina. Gennaio ormai è arrivato e il centrocampista gallese dovrebbe salutare la compagnia e soprattutto non percepire più i 7 milioni di euro netti a stagione che la Juve gli garantisce.

Su di lui ci sono diverse squadre del campionato inglese. Una su tutte, come si sa, è il Newcastle del fondo Pif, che non ha nessun problema economico, ma che ovviamente non vuole regalare soldi a nessuno. Insomma, l’affare, secondo quanto riportato dal Sun, è tutt’altro che semplice da portare a termine.

Calciomercato Juventus, la situazione Ramsey

Il club inglese, che ha bisogno di innesti per la seconda parte di stagione per cercare di risalire la china dopo un avvio sicuramente negativo, è sempre interessato all’ex Arsenal. Ma c’è un problema: nemmeno i bianconeri d’Oltremanica hanno l’intenzione di pagare il faraonico ingaggio di Ramsey. La trattativa, insomma, anche se rimane comunque nel vivo, difficilmente si sbloccherà nelle prossime ore. Ci vorrà sicuramente del tempo. Tempo che la Juve non ha, perché comunque deve prendere qualcuno da regalare ad Allegri in mezzo al campo.

Insomma, Ramsey, anche se con la valigia chiusa da un poco di tempo, potrebbe creare ulteriore grattacapi a Cherubini. La situazione, quindi, è in una fase di stallo in questo momento specifico. E tutti a Torino sperano che si possa risolvere. Velocemente anche.