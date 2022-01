Calciomercato Juventus, novità a sinistra | Quattro nomi per il futuro

Il calciomercato della Juventus è di fatto aperto, adesso in questo mese di gennaio la società proverà a puntellare la rosa di Max Allegri.

Questo primo mese dell’anno servirà per capire quali saranno gli aggiustamenti nella rosa di Allegri, intenzionato con la sua Juventus a rincorrere uno dei primi quattro posti in graduatoria. Missione Champions assolutamente da raggiungere, considerati anche gli importanti introiti che il torneo riesce a garantire. Tuttavia in chiave mercato non si può pensare a tanti colpi nel giro di poche settimane, il club senza dubbio è già al lavoro per arrivare a degli obiettivi nel corso dell’estate. Ci sarà da rinnovare anche il pacchetto arretrato e novità sono attese a sinistra. Il rendimento di Alex Sandro è stato altalenante e nelle ultime uscite Allegri ha dato fiducia a Luca Pellegrini. Nel corso della sessione estiva potrebbero arrivare delle novità importanti su quel binario.

Calciomercato Juventus, si cerca l’erede di Alex Sandro

Come ha sottolineato Calciomercato.it la Juventus dovrà muoversi anche per cercare l’erede di Alex Sandro. Il brasiliano potrebbe lasciare Torino nel corso dell’estate e i bianconeri dovranno però capire chi può prenderne il posto. Al momento sembrano esserci sul tavolo quattro diverse alternative. I nomi sono quelli di Alex Telles del Manchester United, di Tagliafico dell’Ajax e di Marcos Alonso del Chelsea. Alternative decisamente importanti alle quali aggiungere anche Kurzawa del Psg, giocatore che i transalpini sono pronti a liberare. In questi giorni si è parlato però anche di un interessamento della Lazio nei suoi confronti. Ad ogni modo questo è un discorso che, come detto, la Juventus dovrebbe affrontare nel corso dell’estate e non in questa sessione invernale.