Calciomercato, il bomber se lo prende Ronaldo | Juventus al palo

Calciomercato Juventus, occhi puntati sul bomber vicinissimo ai bianconeri. Anche l’ex CR7 potrebbe avere un nuovo compagno di squadra.

Calciomercato Juventus, sappiamo come la situazione legata al passaggio di Mauro Icardi in bianconero sia ormai agli sgoccioli, il bomber argentino è vicino al ritorno in Serie A e a firmare un contratto che lo legherà alla Juventus, al posto del possibile partente Alvaro Morata. Ma stando, però, a delle indiscrezioni riportate in Argentina da ‘TNT’, ci potrebbe essere un vero e proprio ribaltone in attacco.

Dall’Argentina avvertono | Icardi potrebbe firmare con i Red Devils

Secondo infatti l’indiscrezione argentina Icardi alla fine non è così scontato che sceglierà al 100% la Juventus e quindi potrebbe riaprirsi improvvisamente, come abbiamo già visto nel calcio mercato internazionale, la situazione legata al futuro del bomber sempre più lontano dal Psg. Inoltre un motivo per crederci è il fatto che anche Cavani, proprio in questa sessione di mercato, lascerà il Manchester United per firmare con un’altra squadra.

A tal proposito i Red Devils vogliono un altro attaccante e un sostituto ideale di Cavani, magari un giocatore dalle caratteristiche abbinabili al gioco di Cristiano Ronaldo. Per questo motivo, un inserimento improvviso degli inglesi non è da escludersi. Icardi si potrebbe sposare perfettamente con CR7 e proverebbe un’esperienza nuova, cioè il calcio inglese. Insomma, tutto ancora aperto stando all’Argentina, anche se in Italia la situazione sembra agli sgoccioli, con la Juventus pronta a chiudere al più presto, vedremo, realmente, cosa succederà ma è certo che sarà questione di giorni o al massimo settimane.