Calciomercato Juventus, rinnovi in agenda | Novità su Bernardeschi

Tante voci di calciomercato in questo primo mese dell’anno per una Juventus che potrebbe cambiare pelle in alcuni settori del campo.

L’anno nuovo è appena iniziato e a gennaio si parlerà molto delle mosse dei bianconeri, che sono pronti ad accogliere nuovi volti ma anche a lasciare partire chi non rientra nei piani tecnici di Massimiliano Allegri. Tuttavia questi primi mesi del 2022 serviranno alla dirigenza anche per chiudere degli accordi con i giocatori che sono in scadenza di contratto, con la volontà di legarli ancora alla Juve anche per il futuro. Il nome più importante è quello di Dybala, ma si dovrà decidere anche sul futuro di Federico Bernardeschi. Campione d’Europa nel 2021, con Allegri in panchina si è rilanciato, il suo rendimento è cresciuto e ora pare essere un titolare fisso dell’undici bianconero.

Calciomercato Juventus, si discute del rinnovo di Bernardeschi

Come ha scritto il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira su Twitter, nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro tra la dirigenza bianconera e l’agente dell’esterno offensivo Pastorello.

Expected a meeting in the next days between Federico #Bernardeschi’s agent (F.Pastorello) and #Juventus to discuss the contract extension. Berna’s contract expires in June and he currently earns €4,2M net/year. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 2, 2022

L’obiettivo è quello di parlare del possibile prolungamento del contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno. Bernardeschi ha un accordo per 4.2 milioni di euro all’anno, una cifra che probabilmente la Juve vorrà rivedere al ribasso. L’intenzione del calciatore pare essere quella di rimanere ancora a Torino, tuttavia su di lui potrebbero esserci anche gli occhi di altri club pronti a sfruttare l’eventuale opportunità di ingaggiarlo a costo zero.