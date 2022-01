Juventus-Napoli, Allegri trema: doppia assenza nell’allenamento

Juventus-Napoli, Allegri in ansia: hanno saltato l’ultimo allenamento. Ecco le ultime in casa bianconera: i dettagli.

A pochi giorni dalla sfida contro il Napoli, inevitabile che l’attenzione in casa Juve sia rivolta al big match in programma il 6 gennaio, che ha tutta l’aria di essere un crocevia fondamentale per la stagione dei bianconeri.

Dybala e compagni, infatti, sono riusciti a ridurre il gap dalle prime della classe, complici gli ultimi passi falsi di Milan, Napoli ed Atalanta che hanno rallentato la corsa. Ma Allegri si aspetta conferme importanti, e il crash test contro gli Azzurri servirà proprio come banco di prova; magari la sessione invernale di calciomercato farà il resto, con le voci riguardanti un possibile approdo di Mauro Icardi che si fanno sempre più fitte.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, ostacolo Mourinho per il colpo in mediana

Intanto, però, spazio al campo: quest’oggi si è tenuta una nuova seduta di allenamento nella quale non arrivano buone notizie per Allegri. Il motivo? Presto detto.

Juventus-Napoli, Kaio Jorge e Pellegrini saltano l’allenamento

Come comunicato dal club bianconero con una nota ufficiale, non hanno preso parte all’ultimo allenamento Kaio Jorge e Pellegrini, a causa di una sindrome influenzale, a differenza di Dybala, che invece sta recuperando lo smalto dei giorni migliori e si candida per una maglia da titolare, anche perché Morata, alla luce delle voci di mercato che lo vorrebbero vicino al Barcellona, potrebbe essere schierato in panchina.

Leggi anche –> Calciomercato, il bomber se lo prende Ronaldo | Juventus al palo

Ecco la stringata nota diramata dalla Juve sul proprio sito ufficiale, a mò di report della giornata: “Paulo Dybala ha svolto l’intero allenamento in gruppo, mentre Kaio Jorge e Luca Pellegrini non si sono allenati a causa di una sindrome influenzale.”