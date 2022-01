Calciomercato Juventus, Allegri lo ha “bocciato” | Addio lampo

Calciomercato Juventus, Allegri potrebbe privarsene visto lo scarso utilizzato stagionale. Una squadra di Serie A interessata.

Calciomercato Juventus, Sampdoria e bianconeri sono ancora in contatto diretto perché la situazione di Mohamed Ihattaren non si è mai sbloccata, con i bianconeri “costretti” a pagare un risarcimento al club ligure. I blucerchiati, in estate, hanno preso in prestito il neo acquisto dei bianconeri che, però, non è mai, realmente, arrivato e in Olanda, adesso, se ne sono perse le tracce. Un danno sia per la Juventus ma anche per la stessa Samp che adesso potrebbe ripiegare su qualche altro giovane, proprio nelle cerchia bianconere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il bomber riapre la porta: “Mai dire mai”

Alla Sampdoria piace Kaio Jorge | Allegri lo lascia partire

Tra i nomi papabili, oltre al centrocampista italiano Filippo Ranocchia, classe 2001 attualmente in prestito al Vicenza, ci sarebbe anche quello dell’attaccante brasiliano Kaio Jorge. Secondo infatti le indiscrezione anche rilanciate da ‘Il Corriere Dello Sport’, il talento brasiliano potrebbe diventare d’interesse proprio per la squadra di D’Aversa. Giovane e con un ampio margine di miglioramento ma che, visti i pochi minuti stagionali, potrebbe lasciare la Juventus per fare esperienza altrove.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, fa tutto Raiola: colpaccio da 40 milioni

La Sampdoria potrebbe infatti essere la squadra in grado di far fare un salto di qualità definitivo al giovane gioiello bianconero che in questa prima fase di stagione non ha praticamente mai giocato realmente. Allegri aprirebbe infatti ad una possibile trattativa, non reputando l’attaccante, almeno in questo momento, essenziale per la rosa.