Calciomercato Juventus, il bomber riapre la porta: “Mai dire mai”

Calciomercato Juventus, il bomber tanto sognato riapre la porta al suo futuro. Un obiettivo che farebbe sognare tutti i tifosi.

Calciomercato Juventus, il bomber “riapre” la pista bianconera e fa sognare, non poco, i tanti tifosi. Si parla infatti del bomber del momento e anche dell’attuale capocannoniere della Serie A, il giovanissimo ma già decisivo Vlahovic. Il già consolidato fuoriclasse della Fiorentina sappiamo che nella prossima estate lascerà il club viola, tante le squadre mostratosi interessate da lui, praticamente dall’estero ogni big club ha messo gli occhi sul campioncino viola ma è anche vero che lui stesso ha sempre detto di “preferire” la Juventus, dunque rimanere ancora in Serie A.

Vlahovic fa sognare i tifosi | Parole che non rimangono indifferenti

Infatti sono le parole dello stesso bomber ad avere incuriosito i tanti supporter bianconeri, Dusan Vlahovic ha, infatti, parlato in esclusiva a “Politika” del suo grande momento nella Fiorentina. Già l’accostamento con Ronaldo e la ciliegina sulla torta, ecco cosa ha detto il bomber a tal proposito: “Forse avrei potuto fare di più e meglio, ma sicuramente significa molto per me aver raggiunto Cristiano Ronaldo. Per me rappresenta un onore un paragone numerico simile”.

E poi la frase “incriminata” che per molti vuole dire proprio rimanere in Serie A, dunque, la pista bianconera.

“Un compromesso peri l mio futuro? Mai dire mai. Ma attualmente penso solo a nuovi traguardi e nuove vittorie: voglio diventare il migliore al mondo, realizzare ancora più reti e spero che la Fiorentina sia costantemente ai vertici del calcio italiano”.