Calciomercato Juventus, colpo di scena Icardi: la situazione

Calciomercato Juventus, come sappiamo l’affare Morata – Barcellona è pronto a chiudersi ma qual è la situazione di Icardi: tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, ormai Morata al Barcellona è solo questioni di giorni, sappiamo come il giocatore abbia praticamente chiuso il suo nuovo contratto con tanto di firma che potrebbe già arrivare mercoledì e avrebbe dunque già una data precisa. Ma è anche vero che su questo fattore la Juve parla chiaro, partirà Morata solo davanti ad un sostituto di qualità. Indubbio che ormai ci siano tutti i presupposti per l’arrivo di un nuovo bomber che sembra essere proprio l’ex capitano dell’Inter pronto a ritornare in Italia. Mauro Icardi è solo questioni di giorni anche lui, dunque, ma stando a ‘Calciomercato.it’, per il momento, permangono distanze importanti con tutte le parti in causa.

Icardi alla Juventus | Permangono distanze tra le parti in causa

Icardi alla Juventus per quanto sembrava fatta fino a ieri, per il momento, non è ancora concreto come sembra. Infatti continuano a permanere delle distanze dovute al riscatto, la Juventus da quando si percepiva antecedentemente, avrebbe preferito un prestito con eventuale diritto di riscatto mentre il Psg opterebbe già per l’obbligo, con una cifra già praticamente concordata.

Si dovranno dunque limare questi piccoli ma importanti dettagli prima di chiudere, definitivamente, l’operazione, che come dicevamo poc’anzi, vede ancora distanza su questi punti. Staremo dunque a vedere se sarà questione di tempo breve o dovremmo aspettare altre settimane prima di avere la conferma definitiva.