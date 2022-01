Calciomercato Juventus, cercasi bomber | La situazione attuale

Il calciomercato della Juventus si aprirà a gennaio probabilmente con l’arrivo di un nuovo centravanti che prenderà il posto di Alvaro Morata.

Un po’ a sorpresa il centravanti spagnolo pare intenzionato a cambiare aria all’inizio del nuovo anno, considerando che per lui si è fatto avanti il Barcellona. Xavi vuole il numero nove bianconero e il calciatore pare intenzionato a tornare nella Liga. Certamente questo mette in ansia i tifosi juventini, che in caso di partenza di Morata confidano nell’arrivo di un bomber che ne prenda il posto e che magari possa garantire un ottimo bottino di reti. Non ci sono dubbi sul fatto che la dirigenza lascerà partire il giocatore solamente dopo aver trovato il suo sostituto. Nel minor tempo possibile, con tante opzioni sul piatto. Facciamo il punto della situazione.

Calciomercato Juventus, Icardi in pole position ma dice no al prestito

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta tutte le possibili opzioni per rinforzare l’attacco bianconero. Icardi rimane in pole position, il Psg non lo considera incedibile, avrebbe aperto alla cessione. La Juventus adesso deve farsi avanti con una offerta convincente per tutti, anche per il centravanti che è nel mirino pure dello United. I bianconeri vorrebbero averlo in prestito, Icardi finora non è mai stato convinto di una partenza con questa formula. L’argentino ad ogni modo rimane una pista concreta, viste le altre alternative sono difficili (Cavani) o non convincono Allegri. Depay ad esempio, proposto come contropartita dal Barcellona, non ha le caratteristiche giuste per essere il nuovo centravanti bianconero. Sullo sfondo rimangono Origi del Liverpool, Aubameyang in rotta con l’Arsenal e Milik del Marsiglia, per il quale si è parlato di un possibile scambio di prestiti con il Marsiglia.