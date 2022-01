Calciomercato Juventus, addio Morata: c’è la data della presentazione

Calciomercato Juventus, ormai l’addio di Alvaro Morata è questione di tempo. Ci sarebbe già la data della nuova presentazione.

Calciomercato Juventus, l’addio di Alvaro Morata dal vestire la maglia bianconera è solo questione di giorni. Un operazione ormai in chiusura con il Barcellona di Xavi che avrebbe sentito direttamente l’attaccante per fargli capire l’importanza del suo acquisto. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, direttamente di ‘AS’, l’operazione Morata – Barcellona sarebbe già al 95% della sua definitiva chiusura. Ci sarebbe infatti già l’intesa di massima sia con la Juventus che con l’Atletico Madrid che ne detiene il cartellino.

Morata firma con il Barcellona già mercoledì

Alvaro Morata in maglia blaugrana potrebbe essere dunque imminente, anche una questione di pochi giorni. Sempre secondo ‘AS’, il bomber spagnolo potrebbe firmare il suo nuovo contratto già mercoledì, proprio in quella data sarebbe già stato fissato l’incontro per la firma sul suo nuovo contratto che lo legherà al Barcellona.

Da considerarsi dunque finita la sua seconda mandata bianconera che purtroppo non ha soddisfatto le aspettative che inizialmente si erano date. Per quanto concerne l’arrivo di un sostituto la Juventus ha, anche, praticamente chiuso Mauro Icardi, bomber ex capitano dell’Inter che si appresta a ritornare in Italia per giocare da titolare. Un ritorno che lo vedrebbe di nuovo al centro di un grande progetto, cosa che non è successa in Francia, laddove con il Psg, non è riuscito a brillare anche per la tanta concorrenza offensiva.