Calciomercato Juventus, stop improvviso | Si complica il colpo a zero

Calciomercato Juventus, arriva uno stop improvviso alla possibile operazione. Il colpo rimane difficile. Ecco le ultime notizie

Un sogno di mercato. Senza pochi dubbi. Uno di quelli che non fa altro che alimentare le aspettative dei tifosi bianconeri. Che sognano, a occhi aperto, un rientro. Che potrebbe essere sicuramente clamoroso. Ma che nelle ultime settimane si sarebbe terribilmente complicato.

Sì, perché arrivare a Paul Pogba non sarà facile. Né adesso, e nemmeno a giugno. Almeno secondo quanto riportato da Sky Sport. Il francese è sicuro solamente di una cosa: quella che non rinnoverà il proprio contratto in scadenza con i Red Devils. Potrebbe già firmare adesso per il suo nuovo club, ma non lo farà: aspetterà la fine naturale del proprio accordo per poi trovare una nuova sistemazione. E a quanto pare non sarà quella bianconera.

Calciomercato Juventus, Pogba si allontana

“Difficilmente i bianconeri potranno prendere il francese” ha spiegato Sky Sport. Una trattativa che sembrava nelle scorse settimana a un buon punto, anche per via di alcune dichiarazioni d’amore del francese nei confronti della città piemontese. Ma sembra essere tutto finito. Non solo a gennaio ma anche a giugno, la Juventus non dovrebbe ripotare in Italia uno dei talenti più cristallini visti allo Stadium negli ultimi anni.

Insomma, un sogno che dovrebbe rimanere purtroppo un sogno a quanto pare. Con il Real Madrid, che da tempo ha messo gli occhi sul giocatore, che potrebbe anche decidere di fare all-in. Anche se, sul Polpo, ci sono anche le attenzioni del Psg di Leonardo che sogna di prenderlo senza sborsare un euro: un colpo che gli è riuscito assai bene negli scorsi mesi.