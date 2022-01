Calciomercato Juventus, futuro Ramsey | Il gallese al bivio

Inizia davvero in modo bollente il calciomercato anche per una Juventus che a gennaio dovrebbe effettuare movimenti in entrata e in uscita.

L’inizio del nuovo anno sarà senz’altro molto turbolento per una Juventus che anche in chiave mercato è attesa da più movimenti. C’è la necessità di ritoccare la rosa a disposizione di Max Allegri ma per farlo c’è anche la necessità che alcuni calciatori lascino Torino. Bisogna guardare al bilancio e al non appesantire troppo il monte ingaggi. Per questo motivo la dirigenza lascerà partire chi non rientra nei piani del club. Tra i giocatori in uscita c’è da tempo Aaron Ramsey, utilizzato con il contagocce dall’allenatore in questa prima parte della stagione anche a causa degli infortuni che lo hanno frenato. Il gallese in serie A non è mai riuscito ad essere convincente, per questo motivo la Juventus è intenzionata a cederlo, visto anche l’ingaggio importante che percepisce.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, infuria il derby: addio doppio e Cherubini ko

LEGGI ANCHE –> E’ arrivato gennaio: il calendario delle partite della Juventus in questo mese

Calciomercato Juventus, Ramsey tra Newcastle e Aston Villa

Ora che la finestra dei trasferimenti è aperta si cercherà dunque di cedere il calciatore gallese altrove. Ma dove? Sportmediaset riporta come lo stesso Ramsey tratterà con il club bianconero la sua partenza, con due possibili soluzioni alla finestra. Il Newcastle rimane una pista percorribile, considerando la volontà della dirigenza dei Magpies di allestire una squadra con grandi nomi in tempi brevi. La nuova proprietà ha fondi importanti da investire e l’ex Arsenal sarebbe un colpo senz’altro gradito anche alla tifoseria. Rimane sullo sfondo però anche l’opzione Aston Villa, altro club interessato alle prestazioni del centrocampista. Se la destinazione intesa come squadra sembra essere incerto, meno sembra esserlo il campionato: la Premier League è nel futuro del calciatore.