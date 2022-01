Calciomercato Juventus, Fiorentina alla carica | Affondo di Commisso

Calciomercato Juventus, anche la Fiorentina nella corsa all’attaccante. Affondo di Commisso sul possibile obiettivo bianconero

Anche alla Fiorentina alla carica per uno dei possibili obiettivi di mercato della Juventus nella prossima stagione. La società di Commisso infatti, avrebbe messo gli occhi su Lorenzo Lucca, centravanti del Pisa classe 2000, che dovrebbe andare a sostituire Vlahovic il prossimo anno.

La notizia è riportata da La Nazione: i viola vorrebbero bloccare l’attaccante già a gennaio per anticipare la concorrenza. Un modo insomma per evitare scontri con altri club che nella prossima finestra estiva di mercato potrebbero cercare di affondare il colpo. E tra queste società, ovviamente, c’è anche la Juventus. Che come spiegato in altre circostanze potrebbe avere una via preferenziale per il calciatore.

Calciomercato Juventus, la situazione Lucca

Il direttore sportivo del Pisa, come si sa, è il fratello di Giorgio Chiellini. Che potrebbe anche cercare di capire quali sono le reali intenzioni di Cherubini su Lucca prima di cedere a “pressioni esterne” di altri club che lo hanno messo nel mirino. Sì, perché sull’ex Palermo ci sono anche le milanesi, soprattutto il Milan, a quanto pare, che sarebbe pronto a piazzare un’offerta importante.

Insomma, un’altra situazione da tenere in continuo monitoraggio nelle prossime settimane. Alla Juventus Lucca piace, eccome, e potrebbe anche prenderlo e lasciarlo in prestito al Pisa per un’altra stagione per farlo crescere. Essendo un classe 2000, il tempo c’è, eccome, per vederlo con la maglia bianconera addosso anche in futuro. Cherubini, comunque, deve stare attento a quelle che potrebbero essere le varianti di questa operazione. Ci sono molte big che seguono il 21enne.