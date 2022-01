Calciomercato Juventus, cambia tutto | La decisione di Allegri

Giorni davvero frenetici per il calciomercato della Juventus, attesa da un gennaio molto impegnativo anche in campo. Le ultimissime.

Il nuovo anno è appena iniziato e i tifosi bianconeri si aspettano delle novità importanti sotto tanti punti di vista. C’è da compiere una rimonta in campionato e portare a casa la Supercoppa Italiana contro i rivali dell’Inter. Ma c’è anche da ritoccare una squadra che nella prima parte della stagione ha dimostrato di avere delle lacune da colmare, specie in alcuni reparti. Anche in attacco, dove nelle ultime ore Morata è sembrato essere vicino alla partenza, visto l’interesse del Barcellona di Xavi. Un quadro che però potrebbe cambiare visti gli ultimi rumors che arrivano da Torino.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, infuria il derby: addio doppio e Cherubini ko

LEGGI ANCHE –> E’ arrivato gennaio: il calendario delle partite della Juventus in questo mese

Calciomercato Juventus, Allegri vuole puntare su Morata nella seconda parte della stagione

Nelle ultime ore però lo scenario parrebbe essere cambiato. Come ha scritto Gianluca Di Marzio sul suo sito, infatti, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri avrebbe sottolineato al giocatore come non abbia alcuna intenzione di lasciarlo partire a gennaio. L’allenatore vuole puntare su Morata anche nella seconda parte della stagione e del resto finora gli ha dato sempre fiducia, schierandolo con regolarità. Al momento poi non sembrano esserci nomi in arrivo in grado di sopperire alla sua partenza, specie in una fase molto delicata. Gennaio sarà un mese cruciale per le ambizioni della Juventus, con tanti scontri diretti in campionato e la Supercoppa da giocare contro l’Inter. Per cui al momento Morata non si muove, questa sembra essere l’indicazione. In estate poi potrebbe cambiare tutto, con Allegri che vorrebbe puntare su Scamacca come nuovo bomber bianconero.