Calciomercato Juventus, in quattro all’assalto per Rudiger

Tutti i tifosi bianconeri attendono con ansia notizie sul fronte calciomercato per una Juventus che attende rinforzi in più zone del campo.

In questa sessione di gennaio le attenzioni della dirigenza juventina si concentreranno soprattutto sulla ricerca di innesti in avanti e a centrocampo. Ma è scontato dire che l’occhio è sempre rivolto al futuro e la Juventus presto dovrà iniziare a cercare anche dei tasselli per la difesa. Bonucci e Chiellini non sono più giovanissimi, De Ligt è nel mirino di grandi squadre europee. Fari puntati dunque sui possibili colpi per la retroguardia, dando sempre un’occhiata alla lista dei possibili futuri parametri zero, calciatori in scadenza di contratto a giugno. Che anno dopo anno offre nomi sempre più importanti.

Calciomercato Juventus, rebus Rudiger ma il Real pare essere in vantaggio

Come si legge su AS, Sky Sports in Inghilterra ha parlato del futuro del difensore del Chelsea Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con la formazione inglese. Giocatore che ha ancora tanti anni di carriera davanti e una grande esperienza ormai anche a livello internazionale. L’ex Roma non ha raggiunto alcun accordo per prolungare la permanenza a Londra ed è finito nelle mire di tanti top club europei tra i quali c’è anche la Juventus. Dal primo gennaio è libero di firmare con chiunque e sulle sue tracce ci sono soprattutto Real Madrid, Psg e Bayern Monaco. Pronte ad accontentare le richieste di ingaggio del tedesco. Al momento paiono proprio gli spagnoli in pole position considerata la volontà del club di fare grandi colpi nell’anno che è appena iniziato. Strada in salita per la Juve proprio considerando l’alto ingaggio richiesto.