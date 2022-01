Calciomercato Juventus, altra pretendente per Dejan Kulusevski

Fari puntati sul calciomercato in casa Juventus in questi primi mesi del nuovo anno. I tifosi attendono notizie con particolare ansia.

Non bisogna dimenticare che nel 2022 si cercherà di rinnovare e ringiovanire la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Potrebbero esserci a breve novità sia per quanto riguarda il centrocampo che l’attacco. Ma la dirigenza sa benissimo che deve anche provare a tenersi stretti i suoi gioielli, sia quelli in scadenza come Dybala e Bernardeschi, sia elementi come De Ligt che piacciono ai top club europei. C’è invece chi potrebbe partire, o perchè non rientra nei piani tecnici del club oppure perché l’eventuale cessione può garantire un importante tesoretto da reinvestire. Questo sembra essere il caso di Dejan Kulusevski, che nemmeno con Allegri è riuscito ad avere continuità di rendimento. Potrebbe essere lui uno dei sacrificati del mercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, anche il Newcastle piomba su Kulusevski

Come ha sottolineato il giornalista Gianluigi Longari di Sportitalia su Twitter, c’è anche un’altra squadra sulle tracce di Kulusevski ed è il Newcastle. La nuova dirigenza ha intenzione di rinforzare la rosa e ha delle somme importanti per farlo. Lo svedese rientrerebbe tra i suoi obiettivi, anche se non bisogna sottolineare che ci sono anche Tottenham e Arsenal che lo seguono con particolare attenzione. La Juventus non ha comunque intenzione di cedere il suo calciatore a meno che non arrivi una offerta importante, di almeno 35 milioni di euro.