Juventus-Napoli, attesa finita | Alle 15 la decisione ufficiale

Juventus-Napoli, attesa finita: alle 15 ci sarà la decisione ufficiale per capire se la partita si giocherà o meno. La situazione in continuo aggiornamento

Manca poco per scoprire realmente come andrà a finire. Manca poco per scoprire se Juventus-Napoli, così come l’anno scorso, sarà al centro delle polemiche. Alle 15 infatti dovrebbe arrivare un provvedimento da parte dell’Asl 1 che potrebbe o bloccare gli azzurri oppure dare il via libera. Questa mattina c’è stato un nuovo giro di tamponi che ha anche svelato la positività di Meret. E secondo quanto riportato da Valter De Maggio, intervenuto a Radio Kiss Kiss, l’azienda sanitaria campana è in attesa di capire l’evolversi della situazione.

Il Napoli avrebbe alle 17 un volo diretto verso Torino. La truppa di Spalletti – che lui positivo – sarebbe insomma pronta alla partenza. Ma si attende il via libera. Così come un anno fa, quando gli azzurri poi non si presentarono a Torino la prima volta, per poi rigiocare una partita ricca di polemiche.

Juventus-Napoli, la decisione ufficiale

Una mezz’oretta in poche parole per cercare di capire la situazione. Secondo sempre quanto spiegato dal giornalista nel giro di tampono effettuato in mattinata, ci sarebbero tre positivi della Primavera più un membro dello staff tecnico. Una situazione quindi in continua evoluzione che potrebbe bloccare la partenza.

Sono minuti di attesa. Così come in casa Napoli, anche in casa bianconera. Con Allegri che cercherà se la sua squadra domani sera scenderà in campo o meno.