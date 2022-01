Calciomercato Juventus, Ramsey in uscita | Il gallese in attesa

Iniziato il mese di gennaio e il calciomercato della Juventus presto potrebbe vedere delle novità sia sul fronte acquisti che su quello delle cessioni.

C’è da dire che però mister Allegri nella conferenza stampa di ieri è stato abbastanza chiaro. Al momento la rosa è questa e in programma sembra esserci solo una partenza, quella di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese del resto ormai da tempo è ai margini della squadra. Frenato anche in questa stagione da alcuni problemi fisici, è finito fuori dai radar del tecnico giocando pochissimo. Logico dunque che ci sia in arrivo una separazione nel corso di questa finestra di trasferimenti invernali, con il calciatore tentato dal ritorno in Premier League.

Calciomercato Juventus, Ramsey attende il Newcastle

Nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento del Burnley nei suoi confronti, offerta che però Ramsey avrebbe rispedito al mittente. Questo perché, come riportano più media, il calciatore starebbe aspettando il Newcastle. I Magpies hanno cambiato da qualche mese proprietà e la nuova dirigenza ha importanti risorse da spendere sul mercato. C’è una squadra da rinforzare con grandi nomi e tra questi c’è anche quello di Ramsey, pronto dunque per una nuova avventura in Inghilterra. La sua cessione consentirebbe alla Juventus di risparmiare una somma importante legata al suo ingaggio. Novità comunque potrebbero arrivare già nei prossimi giorni riguardo il futuro del calciatore.