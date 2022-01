Calciomercato, doppio scacco alla Juventus | “Tradimento” immediato

Calciomercato Juventus, non solo un rifiuto ai bianconeri. Adesso l’attaccante potrebbe addirittura tornare nella sua ex squadra.

Calciomercato Juventus, la situazione per l’attaccante potrebbe nuovamente sbloccarsi dopo il clamoroso rifiuto alla squadra, che proprio ad inizio stagione scorsa, andò molto vicina a chiuderlo, anzi, lo stesso giocatore chiese di vestire la maglia bianconera. Stiamo parlando del bomber Luis Suarez che potrebbe nuovamente lasciare l’Atletico Madrid in questa sessione di mercato e ritornare al Barcellona. Come comunica il giornalista Ekrem Konur, sul proprio profilo Twitter, il bomber uruguaiano, alla fine, potrebbe ritornare nella sua ex squadra. Il motivo arriverebbe proprio da una richiesta esplicita dal club blaugrana vista l’attuale situazione, certamente non facile.

Suarez può ritornare al Barcellona già da gennaio

Una clamorosa doppia beffa per i bianconeri, in primis perché Suarez era stato nuovamente richiesto dalla dirigenza nel caso di addio di Morata. Infatti i bianconeri avrebbero accettato l’addio di Morata solo di fianco ad una contropartita tecnica di qualità, cioè Luis Suarez. Ma lo stesso bomber avrebbe rifiutato la Juventus propenso a continuare la sua carriera in America, nell’MLS, all’Inter Miami squadra dove militano anche degli ex bianconeri.

Ma stando però alle ultime suggestioni, non è da escludersi un ritorno di Suarez proprio al Barcellona, squadra con cui, nonostante tutto, è rimasto molto affiatato anche per un trascorso davvero formidabile in fase realizzativa. Quando proprio in quel club c’era ancora la pulce Lionel Messi, partner d’attacco ideale per il pistolero.