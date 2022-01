Calciomercato, Ronaldo gela la Juve: il “9” vola da lui

Calciomercato Juventus, l’ex Ronaldo vorrebbe come partner offensivo un noto obiettivo dei bianconeri per l’attacco.

Calciomercato Juventus, l’ex Cristiano Ronaldo, ora stella del Manchester United potrebbe avere un nuovo partner d’attacco d’eccellenza. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, riportate dal giornalista Ekrem Konur del portale spagnolo ‘Fichajes’, alla fine, Icardi potrebbe andarsene realmente dal Psg ma non alla Juventus. Stando all’indiscrezione a poter chiedere il bomber ex capitano dell’Inter ci sarebbe proprio il Manchester United di CR7. Giocatore davvero importante che potrebbe dunque prendere il posto del partente Cavani, ormai sempre di più con le valigie in mano.

Icardi da Messi a CR7 | Tutto possibile

Stando infatti all’indiscrezione, Icardi potrebbe dunque diventare il prossimo attaccante del Manchester United e potrebbe farlo già in questa sessione di mercato. Giusto qualche settimana fa si dava quasi per certo il suo passaggio in maglia bianconera, con la Juventus ormai prossima a chiudere il prestito per l’argentino e il conseguente passaggio di Morata in maglia blaugrana. Ma alla fine la Juventus ci ha ripensato e lo stesso Allegri ha voluto trattenere Morata almeno fino a giugno.

La pista che porta all’attaccante argentino in bianconero sembra dunque ufficiosamente tramontata, ma il suo addio, nonostante tutto, è ancora possibile. Proprio i Red Devils cercherebbero un nuovo partner offensivo per Cristiano Ronaldo e Icardi ne avrebbe le caratteristiche idonee. Tutto possibile dunque e già nel mercato di gennaio. Vedremo se il Psg vorrà realmente privarsene, soprattutto se andrà ad investire ulteriormente in attacco cercando dunque dei sostituti al trittico offensivo titolare: Messi – Mbappe e Neymar.