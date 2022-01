Calciomercato Juventus, rebus Icardi: incontro decisivo tra l’attaccante argentino e il Psg. Ecco le ultime raccolte in esclusiva da calciomercato.it

Rebus Icardi. Che al momento non sembra avere una soluzione vicina. Ed è anche per questo motivo che la Juventus non ha dato ancora il via libera alla partenza di Alvaro Morata, che rimane un obiettivo del Barcellona.

La situazione tra l’attaccante argentino e il Psg è ancora in bilico. Un incontro c’è stato, interlocutorio a quanto pare. E le parti si aggiorneranno anche nei prossimi giorni, e sarà così almeno fino alla fine del mercato o almeno fin quando non ci sarà una soluzione definitiva del possibile affare. Le ultime notizie, in esclusiva, sono state comunque raccolte da calciomercato.it.

Calciomercato Juventus, le ultime su Icardi

Leonardo vorrebbe cederlo. Ma avrebbe fissato dei paletti importanti sulle condizioni. Al momento è stato negato un prestito secco del calciatore, i parigini infatti sono convinti di poterlo mandare via in maniera definitiva o anche in prestito con obbligo di riscatto. Un’operazione che in questo modo non interessa alla Juventus, che vuole avere le mani libere la prossima estate per cercare l’affondo su Vlahovic.

E dal proprio canto, Mauro Icardi, non avrebbe nemmeno chiuso le porte a una possibile permanenza nel club parigino. Anche se, avrebbe chiesto a quanto sembra, un poco più di considerazione da parte di Mauricio Pochettino, un tecnico che alla fine della stagione, comunque, dovrebbe lasciare il Psg. In bilico, insomma, il tutto. Saranno giorni caldi sotto questo aspetto. Con delle novità che comunque potrebbero arrivare nello spazio di poco tempo. La Juve rimane alla finestra anche perché Allegri avrebbe dato il via libera all’operazione. Al livornese, l’argentino piace, eccome.