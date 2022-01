Possibile ricorso per Juventus-Napoli: cosa sta succedendo

Juventus Napoli, il pareggio di ieri sera in casa dei bianconeri potrebbe essere un match che andrà incontro ad un riscorso, ecco perché.

Incredibile ma vero. Juventus-Napoli disputata ieri sera in casa dei bianconeri, partita finita con un pareggio e tanti assenti tra i titoli di entrambe le squadra, potrebbe andare verso il ricorso. Proprio il club partenopeo ieri sera, alla fine, ha deciso di schierare in campo Zielinski, Lobotka e Rrahmani. I tre giocatori che furono messi prima in isolamento, secondo la ASL 2 Nord, perché senza terza dose e stati anche contatti stretti di Mario Rui e Meret, entrambi risultati positivi al tampone.

Juventus – Napoli verso il ricorso? La ricostruzione

Ma il Napoili, stando all’edizione odierna de il ‘Mattino’, assicura di aver fatto la cosa giusta e nel rispetto delle norme vigenti. Seguendo dunque il protocollo sanitario ancora in vigore per il campionato italiano. Ora non si resta che l’attesa di avere una voce in capitolo delle tue Asl, e soprattutto come intenderà reagire la Juventus.

Sempre secondo il ‘Mattino’ non è escluso che il club capitanato da Andre Agnelli possa eseguire un ricorso per la situazione avvenuta ieri, staremo a vedere se, effettivamente, sarà così.