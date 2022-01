Juventus-Napoli, Allegri “bacchetta” i suoi | “Carezza” a Dybala

Juventus-Napoli, le parole di Allegri ai microfoni di DAZN: il doppio annuncio del tecnico che fa chiarezza.

La Juventus non riesce ad avere la meglio del Napoli, e getta alle ortiche la possibilità di recuperare punti preziosi in chiave Champions League. Ai microfoni di DAZN, ha parlato Max Allegri.

Ecco le sue parole: “Era uno scontro diretto, il Napoli ha fatto una buona partita, noi altrettanto. Potevamo passare in vantaggio, siamo stati frettolosi, potevamo far meglio negli ultimi 20 metri: abbiamo un punto in più nel girone di andata, e questo è un buon segnale. Serve un pò più di lucidità, di serenità, questa sera la squadra ha fatto una buona partita, contro un ottimo Napoli, una squadra di palleggiatori: abbiamo sbagliato tante volte negli ultimi 30 metri, ma la prestazione è stata buona. Visto che Ghoulam aveva giocato solo 34 minuti, era giusto mettere un giocatore come Chiesa che nell’attacco all’uno contro uno e in quella della profondità potesse metterlo in difficoltà.

Poi dopo il goal abbiamo avuto troppo fretta, e siamo scappati troppo presto verso la porta. Dybala è stato parecchio fermo, viene da un infortunio, poi si è fermato dopo Venezia: stasera ha fatto una buona mezz’ora, ha una qualità diversa, abbiamo tante partite ravvicinate e ci vorrà l’apporto di tutti. Era importante vincere questa sera per accorciare la classifica, non ci siamo riusciti, vorrà dire che lo faremo più in là. Abbiamo fatto solo 28 goals, bisogna trovare un pò di goal dai centrocampista: abbiamo avuto una buona occasione con Mckennie, piano piano ci arriviamo.

