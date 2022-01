Inter-Juventus, recupero lampo del big | Tampone negativo

Inter-Juventus, recupero lampo per il calciatore. Il primo tampone è negativo. Si profila una presenza nella finale di Supercoppa Italiana

Oltre il campionato la Juventus, la settimana prossima, sarà anche impegnata nella finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter a San Siro. E la squadra nerazzurra, oltre al fatto di giocare in casa, è sicuramente avvantaggiata: non è scesa in campo ieri contro il Bologna, quindi i milanesi sono sicuramente riposati.

A differenza della squadra di Allegri che sicuramente non avrà a disposizione Alex Sandro uscito malconcio durante la gara contro il Napoli. E, in tutto questo, Simone Inzaghi potrebbe anche recuperare uno degli elementi più importanti della propria rosa. L’esito del primo tampone di controllo infatti è stato negativo secondo le informazioni riportate dal Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, flop e addio dopo sei mesi | Pronta l’offerta

LEGGI ANCHE: Juventus, Allegri nella bufera ed epurato: “L’allenatore più scarso”

Inter-Juventus, Dzeko potrebbe recuperare

L’attaccante bosniaco infatti potrebbe anche essere pronto per la gara contro la Lazio: il test al quale è stato sottoposto Dzeko infatti ha dato esito negativo e potrebbe quindi tornare subito a disposizione di Simone Inzaghi che non lo ha perso nemmeno per una gara. Un rientro che potrebbe rivelarsi anche determinante nell’economia della gara di mercoledì 12 gennaio. Perché l’ex Roma è sicuramente in grado con la sua qualità di stravolgere una partita.

Si attende comunque l’esito del secondo tampone di controllo che darà o la certezza della negatività oppure un esito sbagliato del primo controllo.