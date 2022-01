Calciomercato Juventus, intrigo Alvarez: l’annuncio ufficiale in radio

Calciomercato Juventus, un annuncio in radio che lascia tutti col fiato sospeso. Il futuro di Alvarez bomber argentino, sarebbe deciso.

Calciomercato Juventus, il futuro del bomber argentino sarebbe già deciso, o meglio, stando all’annuncio avvenuto in radio avrebbe già un continente preciso: l’Europa. Il bomber argentino è stato accostato anche alla Juventus e avrebbe tutte le caratteristiche per fare bene da subito nel campionato italiano. Ancora molto giovane ma già dalla grande prospettiva, non è un caso che le offerte arrivate su di lui siano tante. Il bomber classe 2000, Julian Alvarez, stella del River Plate e della nazionale argentina, sarebbe già intervenuto a “Caracol Radio”, per parlare del proprio futuro.

Futuro in Europa per Alvarez | Ci sono le offerte

Intervenuto in radio il giocatore ha commentato così le voci relative ad un suo possibile trasferimento in Europa: “Ci sono state diverse voci sul mio approdo in diverse squadre europee. Ora io sono concentrato sul River, poi vedremo; se ci sarà un’offerta e una buona occasione per fare il salto, prenderemo una decisione”.

Come sappiamo, il bomber è stato accostato alla Juventus ma non solo. Certamente il campionato italiano per attaccanti argentini è il benvenuto ideale ma non è nemmeno da escludersi un possibile intervenuto di qualche big club di Premier League molto ricchi economicamente. Insomma l’asta per il giovane talento si apre ufficialmente, con tanti club pronti a farsi lotta pur di arrivare ad uno dei prospetti più interessanti in circolazione.