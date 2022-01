Calciomercato Juventus, offensiva in Ligue 1: pronto lo scippo da parte del club francese che potrebbe accontentare le richieste per il difensore

Un elemento che nello spazio di poco tempo si è messo in mostra in Serie B e che ha attirato le attenzioni di molti club della massima serie. E anche la Juventus ci ha messo gli occhi addosso nelle scorse settimane. Ma non solo i bianconeri, anche Napoli e Torino avrebbero chiesto delle informazioni.

Insomma, sul profilo di Gatti, difensore centrale classe 1998 del Frosinone, si fa sul serio. E secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi un club di Ligue 1 avrebbe cominciato a studiare l’affare, intenzionato a strapparlo a Fabio Grosso già in questa sessione di mercato. Anche se, le richieste della società ciociara, sono tutt’altro che semplici da accontentare.

LEGGI ANCHE: Roma-Juventus, Allegri in conferenza | “Ecco chi starà fuori”

LEGGI ANCHE: Juventus, insulti all’arbitro | Ufficiale, il provvedimento contro Allegri

Calciomercato Juventus, anche il Bordeaux su Gatti

Come detto ci sarebbe anche il Bordeaux sul difensore Gatti. La società francese starebbe studiando il modo per prenderlo adesso. Sottolineiamo però due questioni. La prima: il Frosinone chiede almeno 10 milioni di euro per il cartellino. La seconda: Fabio Grosso non vorrebbe perderlo a stagione in corso. In poche parole è difficile riuscire a portare a termine l’operazione in questo momento. E le possibilità sono ridotte al lumicino.

Certo, ci sarebbe sembra una via di mezzo, un possibile, affare da chiudere adesso e magari lasciare il difensore in prestito in Serie B fino alla fine del campionato. Questa sarebbe, secondo fonti ben accreditate, uno dei modi più importanti per riuscire a portare a termine l’affare. Cherubini rimane alla finestra per capire i margini. Ma occhio agli affondi esteri che potrebbero far saltare il banco.