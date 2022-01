Calciomercato Juventus, il ricambio è epocale | Scacco matto Klopp

Calciomercato Juventus, ci sarebbe il nome per il ricambio ideale in mediana. Un giocatore osservato anche dalla Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, secondo ‘The Athletic’, il Liverpool si muoverebbe per Tchouameni, noto obiettivo anche della Juventus. Il giocatore che ha ancora due anni e mezzo con la sua attuale squadra, il Monaco sarebbe il rinforzo ideale voluto da Klopp. Il giovane centrocampista è uno dei desideri numero uno anche della Vecchia Signora. Come riferisce il portale ‘The Athletic’, i Reds vedono il centrocampista come il profilo ideale per rifondare il centrocampo.

Tchouameni il rinforzo ideale per Klopp

Stando infatti all’indiscrezione, l’incertezza che circonda il futuro di James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain e Naby Keita potrebbe essere fatale per convincere la dirigenza del Liverpool ad investire il prima possibile per il centrocampista francese. Tchouameni, sarebbe anche un osservato speciale di un’altra big di Premier League, cioè il Manchester United di Cristiano Ronaldo.,

Giocatore che in Francia ha già segnato cinque gol e registrato quattro assist in 73 presenze. Un record decisamente importante per un giocatore così giovane, adesso con il Monaco è un titolare in tutte le competizioni ma il suo futuro potrebbe essere altrove, con le big di Premier League tra le favorite a tesserarlo ma occhio anche alla Juventus che ha messo il giovane in primi linea nella lista desideri. Per la Juventus però vale sempre la stessa regola, prima di acquistare bisognerà, necessariamente, vendere.