Calciomercato Juventus, colpaccio grazie a Conte: arriva il primo sì

Calciomercato Juventus, l’ex Conte potrebbe piombare già a gennaio su un giocatore di Allegri e proporrebbe uno scambio.

Calciomercato Juventus, Antonio Conte potrebbe risolvere alcuni problemi della sua ex squadra. Si intensifica l’opzione scambio più conguaglio per un profilo in uscita dalla squadra di Allegri. Il giovane Kulusevski arrivato in bianconero con aspettative decisamente tramontate, adesso, sarebbe già con la valigia in mano direzione Londra? Sicuramente l’ex Conte lo accoglierebbe volentieri e per convincere la dirigenza bianconera avrebbe pronto uno scambio decisamente importante più un conguaglio corposo. A gestire l’operazione ci sarebbe di mezzo anche l’ex direttore Fabio Paratici.

Conte propone lo scambio più conguaglio

La squadra londinese per arrivare allo svedese classe 2000 avrebbe già pronto uno scambio di cartellini decisamente importante. Come viene anche confermato da “Calciomercato.com”, i bianconeri sarebbero interessati al difensore britannico classe 1999, cercato in passato anche dalla squadra di Maldini. Il profilo in questione è Tanganga che, arriverebbe, con tanto di conguaglio di 20 milioni. Un’offerta decisamente irrifiutabile che farebbe contenti tutti.

Il Tottenham valuterebbe infatti il cartellino di Tanganga circa 25 milioni di euro, e con altri 20 milioni soddisferebbe le richieste dei bianconeri, che appunto, per Kulusevski chiedevano almeno 40 milioni. Tutte e due i club sarebbero propensi a chiudere la trattativa e Conte avrebbe un nuovo esterno adatto per caratteristiche al calcio inglese mentre la Juventus avrebbe un ulteriore rinforzo difensivo da utilizzare in caso di assenza dei non più giovanissimi Bonucci – Chiellini.