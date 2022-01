Juventus, “spogliatoio spaccato” | Ore caldissime: “orlo del tracollo”

Dall’Inghilterra parlano già di tracollo per la Juventus di Massimiliano Allegri. Oggi potrebbe essere già una partita cruciale.

Juventus, in Inghilterra si parla già di tracollo per la Vecchia Signora capitanata da Massimiliano Allegri. Oggi una sfida cruciale, pochi giorno l’inizio del nuovo anno. Roma – Juventus di oggi pomeriggio potrebbe valere molto per la corsa Champions. La Juventus sta collezionando davvero troppi pochi punti e adesso le prime quattro posizione che garantiscono il passaggio sicuro in Champions League, sembrano allontanarsi. Stando a quanto scrive il ‘Daily Mail’, ci sarebbe già una vera e propria “spaccatura nello spogliatoio”.

Juventus “spaccata” | Oggi sfida decisiva

Si è anche parlato di liti in campo tra i giocatori nella recente sfida di Torino contro il Napoli martoriato da infortunati e positivi al Covid. Stando alla ricostruzione, ci sarebbero state liti tra Matthijs de Ligt e Adrien Rabiot, e Federico Chiesa e Juan Cuadrado. Uno spogliatoio “spaccato” che sarebbe metafora anche dei risultati. Un malessere generale che non fa certo bene alla rosa di Allegri, in questo momento più in difficoltà che mai rispetto agli anni precedenti, ancora di più dell’ultima annata di Pirlo, dove a risolvere i problemi offensivi c’era ancora Cristiano Ronaldo.

Stando alla ricostruzione dei media inglesi, questo malessere genera anche difficoltà nel raggiungimento dell’obiettivo minimo di questa stagione, cioè la qualificazione in Champions League per l’anno prossimo. Pertanto, oggi, la super sfida di campionato contro la Roma potrebbe risultare fatale anche per la classifica, già pochi giorno dopo l’inizio del nuovo anno.