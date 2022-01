Calciomercato Juventus, bomba Icardi: messaggio social del Psg

Calciomercato Juventus, il Psg esce allo scoperto sulla questione Icardi. Il bomber argentino prima molto vicino ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, il protagonista in questione è Mauro Icardi, il bomber che prima sembrava vicino ai bianconeri, anche per volere di Allegri e che avrebbe preso il posto di Morata destinazione Barcellona. L’argentino è stato uni dei protagonisti social della pagina ufficiale del club francese con un filmato che lo mostra in azione nella vittoria dello scorso anno contro Saint-Etienne. Quel risultato fu sbalorditivo, un netto 6-1 che aveva proprio tra i marcatori speciali, l’ex capitano dell’Inter. Un post, ricondiviso nelle storie dallo stesso bomber, che potrebbe dunque mettere a tacere tutte le voci di mercato che stanno circolando su di lui, insomma, un video che garantirebbe la voglia dell’argentino di rimanere ancora a Parigi.

Icardi è il chiaro messaggio social

Come sappiamo, il club francese non vuole privarsi del bomber in prestito. Se Icardi dovrà partire sarà solo a titolo definitivo. Un chiaro messaggio anche al club bianconero che lo voleva prendere in prestito con diritto di riscatto.

Un caso non ancora definitivamente chiuso visto che il mercato durerà fino alla fine del mese. Ma per il momento la situazione non si smuove da questa posizione chiara del club parigino. Icardi se andrà solo a titolo definitivo. Juventus avvisata così come anche il Manchester United, altra squadra che si sarebbe interessata all’argentino.