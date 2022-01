Roma-Juventus, positivo dell’ultim’ora: annuncio ufficiale

Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate.

Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare”.

Giocatore della Roma positivo al Covid

Un giocatore giallorosso riscontrato positivo al Covid. Non è stata ancora reso pubblico il nome ma questa situazione potrebbe cambiare, probabilmente, la formazione di Mourinho.

Come sappiamo, per la sfida odierna non sarà presente nemmeno Massimiliano Allegri, squalificato e quindi non presente sulla panchina nella trasferta di Roma. In attesa di avere ulteriori novità in merito.