Calciomercato, addio gratis: ora la Juventus può sognare

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra la bomba che potrebbe, letteralmente, spodestare i piani di diverse squadre.

Calciomercato Juventus, secondo l’indiscrezione riportata da il ‘Mirror’, Paul Pogba andrà in scadenza di contratto a fine stagione e per il momento non sembra minimamente intenzionato a rinnovare il proprio contratto con i Red Devils. Motivo in più per credere che il giocatore cambierà squadra e di trasferirsi, di conseguenza, in un nuovo club straniero. Come sappiamo la Juventus è una delle squadre in pole ma restano sempre vigili Real Madrid e Paris Saint Germain.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, game over Juve: richiesta di ingaggio pazzesca

Pogba addio all’estero | Tre le destinazioni

Tre dunque le possibili destinazioni per il Polpo. La Juventus rimane sempre la realtà più quotata anche per il suo passato, laddove Paul riuscì a mettersi in mostra al calcio mondiale, facendo, davvero, vedere le sue doti. Proprio in bianconero ritroverebbe vecchi compagni e amici di sempre come Paulo Dybala e inoltre arriverebbe in un periodo in cui la Juventus avrebbe davvero bisogno di un profilo dalle sue caratteristiche tecnico-tattiche.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, doccia gelata Juventus: “sì” al Bayern Monaco

Ma come dicevamo poc’anzi, anche Real Madrid, che sembrava prima defilata e Psg sono le due squadre economicamente pronte a soddisfare le richieste, certamente non basse, del giocatore e del suo entourage. Come sappiamo a gestire l’operazione Pogba c’è l’agente Mino Raiola che potrebbe trovare dunque una nuova sistemazione al suo assistito. I tifosi lo invocano e in questo momento di “crisi”, l’arrivo di Pogba rappresenterebbe un colpo davvero importante per mettere a posto un reparto con grandi lacune come il centrocampo bianconero.