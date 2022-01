Calciomercato Juventus, bocciatura totale in Premier | Colpo per Alllegri

Calciomercato Juventus, bocciatura totale in Premier League: ecco il possibile colpo per Massimiliano Allegri alla ricerca di un centrocampista

Potrebbe arrivare dalla Premier League il colpo per Massimiliano Allegri. Anche perché, nonostante il cambio tecnico, per lui non è cambiato praticamente nulla. Non giocava prima e continua a non giocare adesso e ovviamente sta cercando una via d’uscita.

La società bianconera è da tempo alla ricerca di un elemento di qualità in mezzo al campo anche se tutto è legato alla partenza di Ramsey che è ancora alla Continassa e al momento è anche positivo al Covid. Senza cedere il gallese che pesa enormemente dentro le casse societarie, non c’è possibilità di riuscire a piazzare un colpo in mezzo al campo. Nonostante la possibilità assai reale in questo caso di poter arrivare al calciatore.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Chiesa e il riscatto | La decisione bianconera

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, assalto dalla Premier | Cifra spaventosa

Calciomercato Juventus, nel mirino Van de Beek

Il minutaggio in Premier League è davvero basso per Van De Beek: in sette presenze ha giocato un totale di 67 minuti. Ecco perché vorrebbe partire. E così come riportato da calciomercato.it, l’ex Ajax potrebbe essere il profilo ideale per Allegri. Un giocatore da mettere in mezzo al campo al fianco di Locatelli per cercare di dare qualità alla mediana bianconera che soffre parecchio e che non riesce mai ad avere un cambio di passo. Si potrebbe fare in poche parole, anche in prestito, visto che Ragnick lo ha praticamente bocciato senza nessuna possibilità d’appello.

Occhio alla concorrenza però: perché in Italia sulle tracce di Van De Beek ci sarebbe anche il Milan che è pronto a salutare Kessie che ha deciso come si sa di non rinnovare il contratto in scadenza.