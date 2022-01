Calciomercato Juventus, asta per il dopo Chiesa | Cherubini gelato

Calciomercato Juventus, Cherubini studia la contromossa dopo l’infortunio di Chiesa ma potrebbe avere anche delle rivali.

Calciomercato Juventus, dopo il duro infortunio di Federico Chiesa che lo terrà fuori tutta la stagione in corso. La Vecchia Signora corre ai ripari entrando nel vivo del mercato e trovando un sostituto economicamente accessibile per questa seconda parte della stagione. L’entourage bianconero capitanato dal direttore sportivo Federico Cherubini aveva individuato già un potenziale profilo. Si parla infatti del “Messi iraniano” come viene chiamato proprio in patria, cioè Azmoun. Ma sull’attaccante, stando alle ultime indiscrezioni, oltre al Lione potrebbe entrare in gioco il Newcastle.

Corsa a tre per l’erede di Chiesa

Un acquisto accessibile anche per via del fatto che il giocatore andrà in scadenza. Ma c’è da tenere conto, anche, del fatto che su Azmoun ci sarebbero due squadre agguerrite e in specie molto ricche dal punto di vista economico, specialmente il Newcastle degli sceicchi. Di conseguenza, la strada che portava alla stella dello Zenit sembra decisamente più complessa di prima.

Proprio il club russo chiederebbe 20 milioni di euro per il propri pupillo. Dunque la Juventus valuterà attentamente se chiudere subito la trattativa o aspettare altre occasioni entro la conclusione del mercato di gennaio. Staremo a vedere quello che succederà realmente, ma intanto Allegri e i suoi ragazzi si focalizzano sulla sfida cruciale di domani sera, valida per la finale di Supercoppa italiana contro i campioni in carica della Serie A, l’Inter di Simone Inzaghi.