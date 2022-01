Calciomercato Juventus, regalone per Allegri con lo scambio | Addio Arthur

Calciomercato Juventus, si potrebbe valutare un grande scambio in mediana con tanto di benestare di Allegri.

Calciomercato Juventus, come scrivono i colleghi di ‘Calciomercato.it, Allegri potrebbe ricevere un nuovo centrocampista già in questa sessione di mercato. Un giocatore che sembra infatti interessare, molto, la squadra bianconera è il brasiliano Guimaraes, giocatore con caratteristiche sembrano sposarsi perfettamente con le idee tattiche del mister: qualità e quantità a centrocampo, ciò che serve per quadrare un settore sempre più problematico negli ultimi periodi.

Allegri individua il nuovo centrocampista | C’è l’ipotesi dello scambio

A detenere il cartellino del classe ’97 brasiliano è il Lione che per il suo assistito chiederebbe una cifra molto importante, e anche più alta rispetto ai 30 milioni che si aspettava la Juventus. Stando infatti alle indiscrezione, i francesi chiederebbero almeno 50 milioni per il proprio assistito. Una cifra certamente impraticabile così cash, pertanto i bianconeri avrebbero in mente di inserire nella trattativa il cartellino di un giocatore – ormai – ai margini, nonostante la giovane età. Stiamo parlando di Arthur che potrebbe dunque essere inserito nella trattativa.

Il giocatore potrebbe fare comodo al Lione ma è anche vero che in caso di assalto senza sconto la Juventus si troverebbe in difficoltà e non potrebbe soddisfare una così alta richiesta economica. L’interesse per il brasiliano è però vivissimo con lo stesso Allegri entusiasta del profilo. Di conseguenza si aspettano novità e intanto si spera che al Lione piaccia la contropartita offerta che, eventualmente, farebbe diminuire, di molto, la richiesta economica di 50 milioni.