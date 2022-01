Juventus, ultimi dubbi di formazione | Contro l’Inter Allegri lo rilancia

Ultimi nodi di formazione da sciogliere per la Juventus in vista della partita che domani sera la vedrà sfidare l’Inter di Inzaghi in Supercoppa.

C’è ovviamente grande attesa per il confronto tra la squadra di Allegri e quella di Inzaghi, prima in campionato e grande favorita per il trionfo anche secondo le quote dei bookmaker. Certo è che la Juventus non arriva a questa contesa nelle migliori condizioni, viste le tante assenze. Ma regalare una gioia alla tifoseria è una missione importante da portare a termine. E poi l’entusiasmo è a mille dopo la vittoria ottenuta sul campo della Roma, successo che ha evidenziato limiti difensivi ma anche la voglia di lottare e di reagire per arrivare alla vittoria. Oggi ultimi dubbi da sciogliere per l’allenatore, ma la formazione sembra ormai fatta.

Juventus, contro l’Inter rilanciato Bernardeschi dall’inizio

In difesa non ci saranno De Ligt e Cuadrado squalificati, ma anche Bonucci e Danilo non solo al meglio e non saranno certo nell’undici titolare. Quindi si va verso una linea a quattro con De Sciglio e Alex Sandro come esterni, con Rugani confermato al centro in coppia con Chiellini. A centrocampo ci sarà ovviamente Locatelli, non si esclude una chance per Arthur per completare il pacchetto con uno tra McKennie o Rabiot. In attacco Allegri non può certo fare a meno di Dybala e Morata. Impossibile pensare ad una squadra senza di loro. E con Chiesa ko salgono nuovamente le quotazioni di Bernardeschi, come ha sottolineato anche la Gazzetta dello Sport. Toccherà a lui completare il tridente e cercare di mandare in tilt la difesa nerazzurra.