Calciomercato, l’Inter manda in scacco la Juve: offerto lo scambio

Calciomercato Juventus, l’Inter avrebbe un obiettivo in comune con i bianconeri e potrebbe chiuderlo tramite uno scambio.

Calciomercato Juventus, come scrive ‘Tuttosport’, Giuseppe Marotta l’ad dell’Inter avrebbe in serbo un’offerta importante per convincere il Sassuolo a cedere Scamacca, il bomber italiano che piace tanto anche ai bianconeri e ad Allegri. In casa nerazzurra desta molto ottimismo l’ascesa di Pinamonti, giocatore che sta migliorando partita dopo partita è che viene valutato anche come alternativa a Dzeko in attacco. Stando alle ultime indiscrezioni, in caso di assoluta crescita del giocatore, non è da escludersi che l’Inter possa offrire proprio Pinamonti come contropartita per arrivare al giovane Scamacca.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta per il bomber: ecco il primo sì

L’Inter pensa allo scambio Pinamonti – Scamacca

Scamacca è il bomber azzurro e del Sassuolo che piace tanto ai bianconeri ma soprattutto ad Allegri, che lo vedrebbe, per caratteristiche tecniche, ideale per la sua rosa bianconera. Non è infatti un mistero che proprio il bomber del Sassuolo, tra i giocatori più prolifici in Serie A, sia proprio un obiettivo principale per l ‘estate. Ma l’ultima novità potrebbe inserire nella corsa al giovane bomber anche l’Inter di Marotta e Ausilio.

LEGGI ANCHE >>> Supercoppa Inter-Juventus streaming | Dove vedere il match in diretta tv

Proprio il club nerazzurro valuterebbe l’opzione scambio di cartellini sfruttando, come dicevamo poc’anzi, l’ascesa di Pinamonti, ormai giocatore sempre più convincente. In caso dunque di confermata aspettativa, il giocatore potrebbe essere girato tramite uno scambio di cartellini proprio per tentare il grande colpo Scamacca, beffando così la rivale bianconera. Tutto che si deciderà, almeno salvo colpi di scena clamorosi, in estate.