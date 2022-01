Calciomercato Juventus, sostituto Chiesa: “sgambetto” a Napoli ed Inter

Calciomercato Juventus, Cherubini è alla ricerca di un sostituto per Chiesa: sgambetto a Napoli e Inter per l’esterno della Serie A. Le ultime

L’infortunio di Chiesa non ci voleva. Ma sono i rischi del mestiere, purtroppo, e allora non bisogna piangersi addosso. Anzi, in questo momento è assai importante riuscire a mantenere la concentrazione alta perché il mese di gennaio può rivelarsi decisivo per il proseguo della stagione.

Intanto però Cherubini è comunque alla ricerca di un elemento che possa andare a sostituire Chiesa. Bloccata la cessione di Kulusevski, la dirigenza bianconera si sta muovendo per coprire il buco. E secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Sardegna, e precisamente da L’Unione Sarda, il direttore sportivo piemontese potrebbe mettersi nel mezzo a Napoli e Inter per cercare di soffiare Nandez.

Calciomercato Juventus, Nandez è nel mirino