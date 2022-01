Calciomercato Juventus, Cherubini stracciato: offerta e chiusura vicina

Calciomercato Juventus, i tedeschi sarebbero disposti ad accettare un’offerta decisamente accessibile già a gennaio.

Calciomercato Juventus, come riferisce il giornalista Rudy Galetti di Sky Sport, il Borussia Monchengladbach per Zakaria, sarebbe disposto ad accettare una cifra decisamente accessibile, cioè si parla di 10 milioni di euro. Ci sarebbero in corso veri e propri colloqui con l’agente del calciatore. Ma purtroppo per i bianconeri, la squadra interessata sarebbe il Manchester United dell’ex Cristiano Ronaldo che starebbe già valutando le possibili alternative a Pogba, giocatore che potrebbe decidere di non rinnovare con i Red Devils.

Zakaria verso il Manchester | Offerta da 10 milioni

Lo svizzero che piace tanto ad Allegri, alla fine, potrebbe scegliere l’Inghilterra, ripartendo dalla Premier League. Come sappiamo è un profilo praticamente in cima alla lista della dirigenza bianconera, che valuta il profilo idoneo per le idee tattiche del proprio mister. Un colpo assicurato che però è in direzione Premier League.

Come riporta il giornalista Galetti, il club tedesco con cui il giocatore andrà in scadenza, alla fine, per evitare di perderlo poi a zero, potrebbe accettare una piccola offerta di 10 milioni di euro già da adesso. I contatti sarebbero vivissimi tra l’agente dello svizzero e la dirigenza del Manchester. Un operazione destinata a chiudersi in caso di riuscita della trattativa, in questa eventualità la Vecchia Signora verrebbe definitivamente tagliata fuori.