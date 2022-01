Calciomercato Juventus, l’annuncio sul futuro | Non cambia casacca

Pensare che in questo mese di gennaio possa esserci qualche ribaltone nel calciomercato della Juventus è decisamente eccessivo.

La dirigenza bianconera potrebbe approfittare di qualche occasione per puntellare il suo organico, ma di sicuro non ci saranno rivoluzioni nella squadra di Allegri. In programma c’è la partenza di Ramsey e non bisogna dimenticare la questione dei rinnovi contrattuali. Dybala, Bernardeschi e Cuadrado i nomi più importanti. Il club deve anche gestire al meglio anche le situazioni legate a quei calciatori che sono in prestito in giro per il mondo. Alcuni sono destinati a rientrare a Torino, per altri invece potrebbe arrivare la cessione definitiva. Ci saranno da prendere insomma delle decisioni importanti.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa resta al Gremio

Decisione arrivata invece per quanto riguarda Douglas Costa, esterno brasiliano attualmente in forza al Gremio. Come ha riportato il giornalista Nicolò Schira su Twitter, il giocatore su Instagram ha reso noto che nel suo futuro non c’è nessun trasferimento, rimarrà al Gremio. Nelle scorse settimane aveva ricevuto offerte da alcuni club arabi ma anche da altri club brasiliani.

#DouglasCosta has announced on his IG profile his decisione: the former Juventus and Bayern Munich winger will stay at #Gremio. He had received bids by arab and brazilian club in the last weeks. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 12, 2022

Douglas Costa è in prestito al Gremio dalla Juventus e il suo contratto con i bianconeri scadrà a giugno del 2023.