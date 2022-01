Calciomercato, ha snobbato la Juve: il due di picche è una sentenza

Calciomercato Juventus, dalla Francia si prospetta un futuro diverso per il centrocampista che a questo punto snobberebbe i bianconeri.

Calciomercato Juventus, direttamente ‘dall’Equipe’, quotidiano sportivo per antonomasia, arriva la sentenza. Paul Pogba per il suo futuro avrebbe già scelto il Paris Saint Germain snobbando, di fatto, la Juventus. Pare infatti che il club di Leonardo sia molto in contatto con il centrocampista francese e lo stesso giocatore abbia già aperto al possibile trasferimento in Francia. Un operazione che potrebbe concludersi già in estate, con il giocatore che andrà in scadenza dal Manchester per raggiungere i compagni francesi, alcuni anche compagni di nazionale, da vedere però se ci sarà ancora Mbappe, molto vicino al Real Madrid.

Pogba verso il Psg | Addio Juve

Un destino che sembra rassegnare tutti i tifosi bianconeri che speravano nel grande ritorno. Pogba avrebbe come prossimo obiettivo proprio il ritorno in Francia snobbando, di fatto, la sua ex squadra. Raiola è pronto ad accontentare le richieste del suo assistito che a fine stagione lascerà il Manchester United per andare nella nuova squadra delle meraviglie con Messi e compagni. Chissà se ritroverà anche l’amico Mbappe, molto vicino per essere il bomber del presente del Real Madrid.

L’annuncio dell’Equipe lascia affranti i tanti tifosi che sognavano il cosiddetto #Pogback. Utopia ormai. Ma abbiamo imparato, col tempo, che nel calcio nulla è così scontato e tutto potrebbe ridimensionarsi anche poche ore prima dell’accordo. La speranza c’è ancora ma è certificato che, almeno in questo momento, la Vecchia Signora non figuri più tra le favorite per il Polpo.