Calciomercato Juventus, prestazioni da urlo: pronto il rinnovo fino al 2024

Calciomercato Juventus, come scrive ‘Tuttosport’, il giovane difensore brasiliano del Torino, Bremer, potrebbe rinnovare il proprio contratto con i granata. Giocatore che per prestazioni sempre in crescendo avrebbe ricevuto le lusinghe di tanti club internazionali, compresa, appunto, la Juventus. Proprio il presidente granata Cairo ha voluto fare il punto sulla situazione uscendo allo scoperto sul futuro del brasiliano, reputato uno dei pezzi pregiati proprio dei cugini granata. “Glaison sa quello che il Toro significa per lui” queste sono state le parole del presidente granata a fine stagione e, dunque, la volontà di continuare con lui, proponendo un contratto fino al 2024 da almeno 2 milioni ci sono, ma basterà? Certamente i corteggiamenti non mancano.

Bremer verso il rinnovo | Il Toro lo “blinda”

È quindi evidente che il Torino proverà a blindarlo fino al 2024, ma basterà? Con prestazioni sempre più convincenti il giovane brasiliano si è guadagnato la stima internazionale di diversi club, compresa la Juventus che avrebbe già valutato attentamente il profilo. Difficilmente però il Torino lo cederà in questa stagione, infatti, si presume, che il Toro in caso di cessione, prima rinnoverà il giocatore e poi proverà a cederlo, magari, nelal sessione estiva.

In questa circostanza il classe 1997 potrebbe diventare un ottimo prospetto per il futuro con diversi club che si farebbero la lotta pur di tesserarlo. Ma come sempre molto dipenderà anche dalla volontà dello stesso, che sembra, indissolubilmente legato al Torino, almeno per il momento.