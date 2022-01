Calciomercato Juventus, stallo Dybala | I tifosi sono preoccupati

Non ci saranno ribaltoni in questo calciomercato per la Juventus, ma senza dubbio la dirigenza bianconera ha tanto lavoro da fare.

Perchè non sono c’è da essere attivi in questa sessione di gennaio, con rinforzi da trovare e calciatori da cedere altrove. C’è infatti da affrontare al più presto la questione rinnovi, con diversi giocatori della Juventus che hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Bernardeschi, Cuadrado e Dybala sono i big che potrebbero partire a costo zero in caso di mancato accordo, ma anche De Sciglio e Perin attendono notizie sul loro futuro. Senza dubbio la priorità al momento pare essere trovare un punto d’incontro con Dybala, uno dei trascinatori della squadra di Allegri.

Calciomercato Juventus, i tifosi preoccupati per il futuro di Dybala

Come ha scritto ieri la Gazzetta dello Sport, la strategia del club nei confronti del rinnovo di Dybala sembra essere cambiata. La Juventus non avrebbe intenzione di alzare la posta, con l’argentino che per rimanere a Torino dovrebbe rinnovare per una cifra pari a quella attuale, ovvero 7.3 milioni di euro, se non meno. La fumata bianca che prima sembrava essere vicina adesso potrebbe di colpo complicarsi.

⚠️ A fine febbraio la #Juventus proporrà a #Dybala un rinnovo su cifre inferiori rispetto a quelle trattate fin qui. L'argentino dovrà accontentarsi dei 7,3 milioni che percepisce adesso o anche meno. Le parole di #Arrivabene nel pre #RomaJuventus non sono arrivate a caso (#gds) — Giovanni Capuano (@capuanogio) January 11, 2022

Sui social tanti i commenti riguardo la vicenda, con i tifosi bianconeri che adesso sono preoccupati. C’è il rischio concreto infatti che qualche club possa farsi avanti con una cifra superiore e prendere Dybala a parametro zero. Anche se va detto che il numero dieci ha più volte fatto intendere come la sua volontà sia quella di continuare a vestire la maglia della Juve.