Supercoppa Inter-Juventus, probabili formazioni | Le novità di Allegri

E’ arrivato il grande giorno della sfida di Supercoppa. La Juventus affronterà questa sera l’Inter di Inzaghi. Le ultime sulle probabili formazioni.

Fischio d’inizio alle 21 per la contesa tra i bianconeri di Allegri e i nerazzurri di Inzaghi, indicati dai bookmaker come i grandi favoriti per la vittoria. Il morale della Juve è alto dopo la rimonta contro la Roma, ma c’è anche da sottolineare come l’infortunio di Chiesa abbia privato la squadra di uno dei suoi uomini migliori. Ad oggi l’Inter pare avere una squadra più forte e completa rispetto alla Juventus, ma come ha detto anche capitan Chiellini in un match “secco” tutto può succedere. E i bianconeri sono pronti a vendere cara la pelle per regalare una gioia ai loro tifosi.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, infuria il derby: addio doppio e Cherubini ko

LEGGI ANCHE –> E’ arrivato gennaio: il calendario delle partite della Juventus in questo mese

Mister Allegri si trova dunque a fare i conti con diverse assenze. Non ci sono Chiesa e Ramsey, ma non ci sono nemmeno Cuadrado e De Ligt che devono scontare un turno di squalifica. Novità dunque in difesa, con De Sciglio a destra ed Alex Sandro a sinistra. Al centro Chiellini dovrebbe essere in campo dall’inizio insieme a Rugani. A centrocampo Arthur si candida per una maglia da titolare, con Rabiot che potrebbe essere escluso. In attacco Morata con Dybala, anche se l’argentino – stando alle news delle ultime ore – potrebbe anche partire dalla panchina.

Inter-Juventus streaming: le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Lautaro Martinez, Dzeko.

Juventus (4-4-2): Perin, De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi, Locatelli, Arthur, McKennie; Dybala, Morata.