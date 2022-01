Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: scacco matto Simeone

Calciomercato Juventus, uno degli obiettivi dei bianconeri sarebbe diventato un preferito del Cholo Simeone.

Calciomercato Juventus, stando all’ultima indiscrezione proveniente dall Spagna, esattamente dal portale ‘Fichajes’, il Cholo Simeone avrebbe messo gli occhi su un giocatore che sembrava poter interessare ai bianconeri. Stiamo parlando di Lo Celso. Il giocatore del Tottenham era entrato tra gli interessi speciali della dirigenza bianconera. Come sappiamo al Tottenham adesso c’è l’ex direttore sportivo bianconero Fabio Paratici che potrebbe facilitare il passaggio di alcuni esuberi proprio in bianconero. Ma con l’inserimento di Simeone, le cose potrebbero cambiare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ribaltone totale sul rinnovo | Annuncio Bild

Simeone vuole Lo Celso del Tottenham

Un giocatore che potrebbe fare comodo all’Atletico Madrid, Lo Celso non viene più reputato fondamentale per la squadra di Antonio Conte e potrebbe dunque lasciare Londra cambiando campionato. Come dicevamo poc’anzi la Juventus si era interessata al possibile assalto al giocatore, il classe ’96 argentino è un centrocampista capace di adattarsi molto facilmente alle richieste del mister ed è proprio per questo che è anche considerato, molto, dalla sua nazionale con cui ha recentemente vinto il titolo di Campioni del Sud America insieme a Messi.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ultim’ora Bonucci: arriva la decisione del giudice sportivo

Il Tottenham potrebbe lasciarlo partire anche a prezzo di saldo e non si esclude nemmeno la partenza già in questa sessione di mercato. Il Cholo fiuta l’affare consapevole delle potenzialità del profilo in questione. Ora la Juventus sembra più defilata rispetto ad un tempo, anche perché si era parlato di Lo Celso come eventuale contropartita tecnica in caso il Tottenham si fosse fatto sotto per Kulusevski, ma con l’infortunio di Chiesa, lo svedese è nuovamente al centro del progetto bianconero.